На смену места голосования перед вторым туром украинцы имеют 9 дней

С сегодняшнего дня украинцы могут начать процедуру временного изменения места голосования без изменения места регистрации. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, пишет УНИАН.

"С сегодняшнего дня наши граждане имеют возможность изменить место голосования. И это также одна из причин, почему мы старались как можно быстрее, не теряя уровня профессионализма, осмотреть все документы и выйти на итоги голосования", - сказала Слипачук.

Председатель ЦИК также добавила, что отделы ведения Государственного реестра избирателей будут работать в выходные дни для ускорения процесса по изменению места голосования.

"Впервые итоги выборов были установлены в течение семи дней со дня голосования. Кроме того, если в 2014 году был 31 протокол с пометкой "уточненный", то в этом году был 41 такой протокол, но мы все равно смогли обработать все документы в более короткие сроки и получить уточненные данные ", - отметила Слипачук.

Подать документы для изменения места голосования перед вторым туром можно до 15 апреля включительно.

Тем, кто менял место голосования перед первым туром, необходимо сделать это повторно.

Напомним, перед первым туром президентских выборов почти 316 тыс. украинцев изменили место голосования. При этом за последнюю неделю было подано более 210 тыс. заявлений.