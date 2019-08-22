"Центрэнерго" поможет выплатить шахтерам госшахт долги по зарплате, - замминистра энергетики

Более 500 млн гривен до конца недели планируется перечислить на погашение задолженности по заработной плате шахтёров государственных предприятий. Из них 250 млн грн бюджетных средств выделит правительство, ещё 260 млн грн авансом в экстренном порядке перечислит ПАО "Центрэнерго".

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун.

По его словам, Кабинет министров 14 августа принял решения о перераспределении средств между рядом бюджетных программ и выделении денег из резервного фонда Кабмина на возвратной основе.

"Эти деньги должны быть перечислены сегодня-завтра. Ещё 260 млн перечислит "Центрэнерго". Руководство предприятия с пониманием отнеслись к ситуации, пошли на встречу и авансом в экстренном порядке перечислят деньги за будущую угольную продукцию, согласно тем прямым договорам, которые ранее были заключены. Энергетики в этой ситуации подставили нам плечо и спасли положение, в котором оказались шахтёры госшахт", - сказал Корзун.

Он пояснил, что ситуация с задолженностью по зарплате сложилась из-за того, что предыдущий парламент на своём последнем заседании не проголосовал за выделение средств в размере почти 1 млрд гривен на программу поддержки угольной промышленности.

Напомним, по состоянию на 12 августа, согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, задолженность по зарплате перед шахтерами составляла 923,4 млн гривен.

Вчера на своей странице в Facebook Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что, если Кабмин не обеспечит выплату всех средств к Дню шахтера, 29 сентября, шахтёры организуют под Верховной Радой акцию протеста.