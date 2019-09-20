Зеленский издал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста и предотвращению коррупции

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированию развития регионов и предотвращению коррупции".

Указ №713/2019 от 20 сентября обнародован на сайте главы государства.

Президент постановил Кабмину предусмотреть во время доработки проекта закона о госбюджете Украины на 2020 год согласно обоснованных потребностей средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.

Также Кабмин должен обеспечить разработку и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов.

В частности, правительство должно до 1 октября 2019 года внести на рассмотрение Рады законопроекты: об обороте земель сельскохозяйственного назначения; о легализации игорного бизнеса в Украине; о внесении изменений в некоторые законы относительно упорядочения добычи янтаря в Украине; о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения эффективности использования средств Госфонда регионального развития.

До 1 января 2020 года Кабмин должен подать законопроекты: о принципах административно-территориального устройства Украины; о внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования законодательства о местных выборах; о внесении изменений в закон "Об основах государственной региональной политики" по повышению мощностей агентств регионального развития; о внесении изменений в закон "О стимулировании развития регионов" по усилению конкурентоспособности регионов; о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обновления законодательства о труде.

Также Зеленский поручил Кабмину принять меры по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года, а также обеспечить готовность регионов к осенне-зимнему периоду.

Кабмин должен принять меры по обеспечению подготовки объектов большой приватизации для приватизации, продажи на электронных аукционах объектов малой приватизации.

Этим же указом Зеленский рекомендовал Национальному банку Украины "проработать в установленном порядке механизмы, направленные на уменьшение кредитных ставок коммерческих банков с целью повышения уровня доступности кредитования бизнеса и удешевление стоимости ипотечных кредитов".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.