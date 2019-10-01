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Сенцов подарил президенту Франции свою тюремную кружку

Макрон и Сенцов встретились в Страсбурге.

Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 1 октября, встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым, освобожденным из российского заключения. Встреча прошла в Страсбурге в постоянном представительстве Франции в Совете Европы в рамках осенней сессии ПАСЕ.

Встреча состоялась в постоянном представительстве Франции при СЕ. 

"Вы продолжаете писать?" - спросил президент Франции.

"Да, естественно. Творческий путь - это еще одна моя дорога, я про нее не забываю, но сейчас это отодвинулось", - ответил режиссер, добавив, что собирается продолжить снимать кино. Затем журналистов попросили покинуть зал.

Сенцов позже сообщил, что подарил Макрону свою тюремную кружку.

"Интересно было познакомиться и пообщаться. Поблагодарил за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украине в целом. Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться и работа будет продолжена. Спросил понимает ли Макрон истинные цели Путина и доверяет ли ему. Ответы меня удовлетворили. Он спросил про тюрьму, но я не стал об этом говорить - теперь есть вещи и поважнее. Вместо этого я рассказал о своем видении ситуации и конкретнее о 227 наших пленных на Донбассе и 86 в России. Большинство из последних крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения, которых оккупанты пытаются представить в виде исламских террористов. Президент меня услышал. Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выкинуть в мусорное ведро - это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных", - говорится в фейсбуке Сенцова.

Олег Сенцов находился за решеткой под надуманными обвинениями с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. Россия отпустила его в рамках обмена 35 на 35.

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