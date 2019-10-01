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Министр инфраструктуры уволил руководителей трех морпортов

Мининфраструктуры пообещало продолжить увольнения.

Министр инфраструктуры уволил руководителей трех морпортов
Владислав Криклий
Фото: facebook/Vladyslav Kryklii

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы об увольнении руководителей Одесского, Черноморского и Белгород-Днестровского морских портов. При этом он пообещал продолжить увольнения. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Государство не является эффективным собственником, поэтому мы много надежд возлагаем на концессионные проекты, но это не значит, что мы не будем реагировать на действия менеджмента портов, которые вызывают убытки государственных предприятий», — отметил Криклий.

Министр привет в пример экс-главу Одесского морпорта Виктора Войтко, который в 2018 году получил зарплаты и другие дополнительные выплаты на общую сумму 5,2 млн грн (среднемесячная зарплата – 439,99 тыс. грн), при том, что порт не выполнил план по чистым доходам.

«При этом под руководством Войтко ГП ОМТП значительно ухудшил финансово-экономические показатели деятельности: при плановом размере чистого дохода от реализации продукции в 323,6 млн грн в 2018 году фактически было получено лишь 164,9 млн грн. А при плановом размере общих доходов в 552 млн грн фактически было получено лишь 421,9 млн грн», - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, в августе Кабинет министров утвердил условия начала концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон". Сегодня, 1 октября также состоялась презентация концессионных проектов в этих портах.

Концессия - форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает передачу объектов госсобственности (дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям. Доход от пользования идет инвестору.

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