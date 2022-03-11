16 день війни: суттєвих змін у становищі противника не відбулося

Станом на ранок 11 березня сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. Водночас суттєвих змін у становищі наших військ і військ противника протягом останніх шести годин не відбулося. Про це повідомляє Генштаб.

За повідомленнями, на тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійськи меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.

"На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання “порядку” у тимчасово окупованих населених пунктах", - повідомляє Генеральний штаб.

Під час сутичок з підрозділами ЗСУ, що тривають на території Чернігівської області, загарбники зазнають суттєвих втрат. Унаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований і здається в полон.

"В окремих населених пунктах противник, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення", - зазначає Генштаб.

Через гостру потребу в поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань у виправних колоніях Ростовської області триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих, хто не має досвіду військової служби, повідомляє Генеральний штаб.