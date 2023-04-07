Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу австралійських бронетранспортерів Bushmaster на Бахмутському напрямку
Про це йдеться в дописі Головнокомандувача на його сторінках у соцмережах.
Залужний процитував слова одного з військовослужбовців, який зазначив, що ці автомобілі "добре зарекомендували себе у якості транспортного засобу для переміщення піхоти та евакуації".
Bushmaster досить маневрені та прохідні, а це важливо для виконання бойових завдань. Також військова техніка з Австралії допомагає зберегти життя українським військовим.
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