Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу австралійських бронетранспортерів Bushmaster на Бахмутському напрямку

Про це йдеться в дописі Головнокомандувача на його сторінках у соцмережах.

Залужний процитував слова одного з військовослужбовців, який зазначив, що ці автомобілі "добре зарекомендували себе у якості транспортного засобу для переміщення піхоти та евакуації".

Bushmaster досить маневрені та прохідні, а це важливо для виконання бойових завдань. Також військова техніка з Австралії допомагає зберегти життя українським військовим.

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду, щоб домовитися про постачання боєприпасів та бронетехніки для контрнаступу українських військ

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з грецьким колегою. Греція готова передати нашій державі ще одну партію БМП-1, 73-мм осколково-фугасних снарядів, артилерійських боєприпасів тощо.