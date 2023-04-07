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Залужний показав, як працюють австралійські бронетранспортери Bushmaster на Бахмутському напрямку

Техніка допомагає зберегти життя українським бійцям.

Залужний показав, як працюють австралійські бронетранспортери Bushmaster на Бахмутському напрямку
Австралійські бронетранспортери Bushmaster
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу австралійських бронетранспортерів Bushmaster на Бахмутському напрямку

Про це йдеться в дописі Головнокомандувача на його сторінках у соцмережах.

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Залужний процитував слова одного з військовослужбовців, який зазначив, що ці автомобілі "добре зарекомендували себе у якості транспортного засобу для переміщення піхоти та евакуації".

Bushmaster досить маневрені та прохідні, а це важливо для виконання бойових завдань. Також військова техніка з Австралії допомагає зберегти життя українським військовим.

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду, щоб домовитися про постачання боєприпасів та бронетехніки для контрнаступу українських військ

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з грецьким колегою. Греція готова передати нашій державі ще одну партію БМП-1, 73-мм осколково-фугасних снарядів, артилерійських боєприпасів тощо.

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