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Минздрав запустил серию бесплатных медицинских онлайн-курсов

Речь идет о темах, связанных с вирусными гепатитами В и С, опиоидной зависимостью, мультирезистентным туберкулезом, профилактикой ВИЧ и другими.

Минздрав запустил серию бесплатных медицинских онлайн-курсов
Минздрав запустил серию бесплатных медицинских онлайн-курсов
Фото: znaj.ua

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения запустил серию медицинских курсов онлайн.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Все можно проходить онлайн, где угодно и в любое удобное время. За чашкой какао на любимом диване, например. Главное - мотивация учиться новому", - написала она в Фейсбуке.

По словам Супрун, курсы будут полезны медицинским и социальным работникам, психологам, а также всем желающим расширить свои знания по темам: вирусные гепатиты В и С; лечение опиоидной зависимости; мультирезистентный туберкулез; оппортунистические инфекции, сопутствующие состояния и заболевания; организационные аспекты предоставления услуг лицам с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов; профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку; психосоциальный сопровождение больных с опиоидной зависимостью; помощь лицам с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов; инфекционный контроль за туберкулезом для работников первичной медико-санитарной помощи.

Все эти курсы доступны по ссылке.

"Всего на этот год запланировано четыре цикла [обучения] по два месяца. Обучение бесплатное. Преподаватель может рекомендовать дополнительную литературу, чтобы вы могли глубже изучить определенную тему, но доступных в рамках курса материалов достаточно для успешного его окончания. Учебные и проверочные материалы, а также форум доступны онлайн в любое время", - отметила и.о. главы Минздрава.

Напомним,  в начале февраля Минздрав утвердил новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства".

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