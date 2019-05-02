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Минздрав опроверг информацию о платном размещении электронных записей о медосмотре

Министерство не принимало никаких решений о внедрении платы.

Минздрав опроверг информацию о платном размещении электронных записей о медосмотре
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения Украины опровергло информацию о платном размещении электронных записей о прохождении медосмотра на сайте ведомства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 2 мая, в интернете активно распространяется информация о введении платы за размещение электронных записей на сайте Минздрава Украины о прохождении медицинского осмотра. Эта информация не соответствует действительности. Минздрав Украины не принимал никакого соответствующего решения для внедрения такой платы", - сказано в сообщении.

Руководство Минздрава Украины обращается к руководителям всех медицинских учреждений, предоставляющих услуги медицинских осмотров для кандидатов в водители, периодические медосмотры водителей, людей, обладающих оружием, воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли и других - воздержаться от оплаты якобы размещения электронных записей о прохождении лицом медицинского освидетельствования на сайте Минздрава Украины, а также об издании бланка формы первичной учетной отчетности.

Обращение к руководству медицинских учреждений об оплате за техническое сопровождение каждой такого записи произошло по собственной инициативе ГП "Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий" и не было согласовано с Минздравом Украины.

По данному факту Министерство инициировано проведение проверки, о результатах которой ведомство сообщит отдельно.

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