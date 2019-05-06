Биологическая регуляция красоты и здоровья

Кожа - как одежда. Мы следуем моде: мушка на лице. отбеливание кожи, большие губы. И кожа, как и одежда, имеет особенность - изнашиваться.

Фото: chistka-organizma.com

Кожа говорит обо всем

Все мы хотим выглядеть свежо и молодо, в 40 лет - на 30, в 50 лет - на 40. Ухоженная дама в 50 лет всегда будет привлекать внимания больше, чем молодая девушка в прыщах.

Эстетическая медицина - это зона женской борьбы, которая стоит свеч.

Современный человек имеет массу возможностей продлить свою жизнь, и в то же время ежедневно сталкивается с огромным количеством факторов, вызывающих преждевременное старение: загрязнение окружающей среды, избыточное пребывание на солнце, ежедневный стресс, нарушение биоритмов, отсутствие физической активности, погрешности в питании.

Я сторонник физиологического подхода к омоложению.

Моя теория: поздняя молодость и поздняя смерть. Мое кредо - не красота любой ценой, а красота как результат крепкого здоровья.

Кожа - это третья почка (важный орган для выделения токсинов) и разговор организма с нами. Высыпания, пигментные пятна, папилломы - это проявления внутренних проблем. Это крик организма о помощи.

Мы - часть биологической системы и важно не подавлять (гормональные мази, аллопатические препараты), а физиологически регулировать все процессы. На живых организмах синтетика не работает. Фармацевтические препараты не лечат, они помогают умереть без боли (любя инструкция с побочными эффектами тому подтверждение).

Основы здорового образа жизни. С чего начинается омоложение? Колоть или не колоть? Что и когда? Что является антагонистом всех омолаживающих процедур?

Стареть благородно - это то, о чем я буду писать.