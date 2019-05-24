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​Апелляционный суд освободил экс-главу Генштаба ВСУ Заману из-под стражи

Генерал-полковника отпустили под личное обязательство.

​Апелляционный суд освободил экс-главу Генштаба ВСУ Заману из-под стражи
Владимир Замана
Фото: Lb.ua

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-полковника Владимира Заманы.

Об этом говорится в фейсбуке Заманы.

Таким образом, суд отменил решение Печерского райсуда Киева, согласно которому Замана должен был содержаться под стражей до 17 июня включительно.

Генерал-полковника отпустили под личное обязательство в зале заседаний.

Фото: facebook.com/Zamana.V

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке пояснил, что решение суда связано с доводами стороны защиты об изменении рисков из-за завершения досудебного расследования Главной военной прокуратурой.

Полный текст постановления апелляционного суда появится на следующей неделе, 29 мая.

Напомним, Владимир Замана занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

22 февраля по июнь 2014 - он также был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.

25 февраля Главная военная прокуратура сообщила Замане о подозрении в госизмене. По мнению обвинения, экс-начальник Генштаба незаконно сократил 3 тыс. сотрудников военных комиссариатов и отменил учет призывников. Также действия Заманы в 2013 году привели к сокращению 14 тыс. военнослужащих, расформированию 70 военных частей и объединений.

16 мая Главная военная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили следствие по делу Заманы.

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