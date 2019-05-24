"Голос" Вакарчука обнародовал требования к кандидатам в нардепы

Партия "Голос" Святослава Вакарчука обнародовала критерии, по которым будет формировать избирательный список для участия в парламентских выборах. Кандидатов в нардепы будут выбирать по специальным критериям, их десять. Об этом сообщается на Facebook партии.
Главные требования от партии "Голос" для кандидатов в парламент:
- должны иметь незапятнанную репутацию, не зависеть от олигархов, а также иметь готовность объяснить свой достаток;
- отвечать всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "Об очистке власти";
- разделять ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии "Голос";
- иметь профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны;
- ставить общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов;
- кандидат не находился и не сотрудничал с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами;
- не должны иметь гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре;
- никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами;
- не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины;
- не должны быть действующими народными депутатами Украины.
Съезд партии утвердит персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения.
«Также на съезде решим, кого поддерживать на одномандатных округах. В частности, съезд «Голоса» определит, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа», - сказано в сообщении.
Напомним,16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании партии «Голос», чтобы учувствовать в парламентских выборах.
21 мая Минюст официально зарегистрировал эту партию. Партия Вакарчука создана на базе партии "Платформа инициатив", зарегистрированной в 2015 году. Руководителем политической партии "Голос" значится бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко.