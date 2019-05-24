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"Голос" Вакарчука обнародовал требования к кандидатам в нардепы

Перечень состоит из 10 пунктов.

"Голос" Вакарчука обнародовал требования к кандидатам в нардепы
Фото: Ірена Скуратовська

Партия "Голос" Святослава Вакарчука обнародовала критерии, по которым будет формировать избирательный список для участия в парламентских выборах. Кандидатов в нардепы будут выбирать по специальным критериям, их десять. Об этом сообщается на Facebook партии.

Главные требования от партии "Голос" для кандидатов в парламент:

  • должны иметь незапятнанную репутацию, не зависеть от олигархов, а также иметь готовность объяснить свой достаток;
  • отвечать всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "Об очистке власти";
  • разделять ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии "Голос";
  • иметь профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны;
  • ставить общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов;
  • кандидат не находился и не сотрудничал с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами;
  • не должны иметь гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре;
  • никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами;
  • не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины;
  • не должны быть действующими народными депутатами Украины.

Съезд партии утвердит персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения.

«Также на съезде решим, кого поддерживать на одномандатных округах. В частности, съезд «Голоса» определит, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа», - сказано в сообщении.

Напомним,16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании партии «Голос», чтобы учувствовать в парламентских выборах.

21 мая Минюст официально зарегистрировал эту партию. Партия Вакарчука создана на базе партии "Платформа инициатив", зарегистрированной в 2015 году. Руководителем политической партии "Голос" значится бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко.

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