​Зеленский поговорил с Меркель о ситуации на Донбассе и нормандском формате

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель 24 мая провели телефонный разговор.

Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что они говорили о первых мероприятиях в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, а также о ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса.

Зеленский и Меркель подтвердили заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.

Президент Украины планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На сайте немецкого правительства говорится, что Зеленский и Меркель подчеркнули необходимость полной реализации Минских соглашений и договорились поддерживать тесный рабочий контакт.