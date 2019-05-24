Мангер прошел детектор лжи, но не тот (обновлено)

Чиновника направили в КНИИСЭ, а он пошел в Ассоциацию полиграфолов.

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который является фигурантом по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, прошел опрос с применением полиграфа. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, полиграф определил как истинные его ответы о причастности к нападению на Гандзюк работника СБУ Данила Доценко.

"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены. Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? - нет. Принимал я участие в этих ужасных действиях? - нет. Знаю ли я, где находится заказчик? - нет. Полиграф показал: эти и другие ответы - правдивые", - написал Мангер.

Фото: facebook/Владислав Мангер Фото: facebook/Владислав Мангер Фото: facebook/Владислав Мангер

Он добавил, что процедура длилась более 4 часов, исследование проводилось в соответствии с требованиями и стандартами американской Ассоциации полиграфологов, Всеукраинской ассоциации полиграфологов и действующего законодательства Украины. Проводила процедуру эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов психолог Татьяна Пономарева.

Обновление. Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко пояснил, что экспертиза, которую прошел Мангер, была проведена по личной инициативе подозреваемого и вне уголовного производства. Об этом Лысенко написал на своей странице в Фейсбуке.

"В соответствии с постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 марта 2019 Владислав Мангер ... должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением специального технического средства - компьютерного полиграфа, выполнение которой поручено экспертам КНИИСЭ Министерства юстиции Украины. Однако он не прошел психологическую экспертизу, а изложил в СМИ информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов. Данное исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования", - написал Лысенко.

Напомним, Генеральная прокуратура Украина изменила подозрение Мангеру: его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения.