Жители Киева стали реже жениться и чаще разводиться

Жители Киева стали чаще разводиться и реже заключать браки. Так, в 2018 году зафиксировано максимальное за последние несколько лет число разводов, а именно - 4473. В то же время, количество зарегистрированных отношений - 26 401.
Об этом написал в Фейсбуке депутат Киевского горсовета Александр Пабат.
"Справедливости ради отмечу, что средний уровень желающих расписаться или развестись много лет держится на плюс/минус одном уровне 25-30 тыс.и 4 тыс. соответственно. Т.е на семь заключенных браков приходится один развод", - отметил депутат.
Согласно данным главного управление юстиции в Киеве, за 1 квартал 2019 года в столице было зарегистрировано 4218 браков и 1091 развод.
"То, что киевляне стали чаще расходиться и реже официально регистрировать отношения заметили и фискалы. Намекают, что вне уз брака удобнее/красивее декларировать и доходы, и расходы", - отметил Пабат
"Статус-кво любого из аспектов жизни, выраженное в цифрах, куда красноречивее самого высокохудожественно изложенного экспертного мнения, основанного на оценочном суждении", - добавил депутат.
Напомним, ранее Минюст предложил украинцам провести юбилейную церемонию бракосочетания. В ведомстве считают, что юбилейные церемонии будут способствовать укреплению института семьи и укреплению семейных отношений. Услугу могут заказывать как семейные пары, так и их родные или друзья.
В 2016 году Минюст запустил проект "Брак за сутки". По данным министерства, пары, которые воспользовались этой услугой, разводятся реже.