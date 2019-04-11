Только с февраля 2017 года Владимир Зеленский не менее 13 раз летал в Женеву и Тель-Авив, где живет олигарх Игорь Коломойский.

Причем, в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который в итоге стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента. В декабре 2018 года к ним также присоединился глава партии «Слуга народа» Иван Баканов.

Об этом говорится в программе расследований «Схемы: коррупция в деталях».

Также журналисты отмечают, что Зеленский в течение этого времени неоднократно летал на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами олигарха - Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисом, Тимуром Миндичем.

Олигарх Игорь Коломойский в телефонном комментарии «Схемам» сначала сообщил, что Зеленский действительно летал к нему на день рождения в Женеву в феврале 2018 года. А на уточнение, была ли это их последняя встреча, олигарх добавил: «По-моему, да. Вы когда начинаете, задаете вопрос, как следователь, то я начинаю ерзать. Ну, может, где и пересекся, но черт его знает. Ну так целенаправленных встреч каких-то нет. Ну тем более, мы же понимали, что уже началась политическая история, поэтому все эти связи, которые его компрометируют, нам не нужны», - сказал Игорь Коломойский.

Сам Андрей Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива в компании Зеленского, ссылаясь на то, что это «его частная жизнь».

Получить объяснения Зеленского о причинах частых перелетов в Тель-Авив и Женеву с юристом олигарха не удалось.

31 декабря 2018года актер и соучредитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский публично объявил, что примет участие в следующих выборах президента Украины.

Партия «Слуга народа» была зарегистрирована под этим названием в конце 2017 года.