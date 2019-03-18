Порошенко обсудит реализацию энергомоста "Украина-ЕС" с Юнкером и Туском

Президент Петр Порошенко обсудит реализацию проекта "Энергетический мост "Украина - Европейский Союз" с президентами Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе (Бельгия) 20 марта. Об этом глава государства сообщил сегодня в ходе совещания по вопросам атомной энергетики в Хмельницкой области.

"Проект энергетического моста в первую очередь является проектом евроинтеграционным. Этот проект позволит в перспективе осуществить интеграцию объединенной энергетической системы Украины в европейскую сеть. Полученный в результате реализации этого проекта уникальный опыт позволит нам чем быстрее объединить украинскую и европейскую энергетические системы. Мы уже знаем, как, когда и что надо делать", - сказал Порошенко.

Президент напомнил, что пилотной в такой интеграции станет Хмельницкая атомная электростанция, и отметил, что реализация проекта позволит не только увеличить экспорт электроэнергии, но и привлечь средства на достройку новых энергоблоков.

Напомним, в январе Министерство энергетики и угольной промышленности объявило конкурс по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства по реализации проекта "Энергетический мост "Украина - ЕС".

В июле 2015 года Кабинет Министров утвердил пилотный проект "Энергетический мост "Украина - ЕС", который предусматривает организацию выдачи мощности энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в страны Евросоюза для обеспечения долгосрочного экспорта электрической энергии в ЕС через воздушную линию 750 кВ "Хмельницкая АЭС - Жешув (Польша)".