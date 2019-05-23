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Верховный Суд получил два иска о незаконности роспуска Рады (обновлено)

Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.

Верховный Суд получил два иска о незаконности роспуска Рады (обновлено)
Фото: Макс Требухов

Верховный Суд получил два исковых заявления о незаконности роспуска Верховной Рады.

Об этом сообщается на сайте суда.

"В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства, судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях.

Обновление. В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к президенту Украины о признании противоправным и недействительным Указа "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", сообщили в пресс-службе суда

"Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Это дело зарегистрирован под номером 9901/278/19. Таким образом, в Верховном суде находится два исковых заявления с аналогичными требованиями. Суд будет информировать о дальнейших процессуальных шагах в указанных делах", - говорится в сообщении.

Ранее бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявил, что его организация "Спільна справа" обжаловала в Верховном Суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

21 мая Зеленский досрочно прекратил полномочия Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля. 23 мая его указ был опубликован в официальной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.

По данным соцопроса, проведенного агентством "Рейтинг", в Раду проходят 4 политические силы.

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