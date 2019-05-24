В Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке

Далее должно быть представление президента на увольнение.

В Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата парламента, передает УНН.

"Вчера, 23 мая, в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальше должно быть представление президента на увольнение, но правительство исполняет свои обязанности до избрания следующего.

Напомним, 20 мая Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку. В апреле стало известно, что он собирается идти на парламентские выборы с новой партией. Он также призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуру нового премьера.

Гройсман возглавил правительство в апреле 2016 года. В 2014 году на досрочных выборах в Раду баллотировался по спискам Блока Петра Порошенко под №4. 27 ноября 2014 году избран спикером Украины. Кандидатуру Гройсмана поддержали 359 народных депутатов.

31 марта 2015 года он возглавил Конституционную комиссию, которая разрабатывала изменения к основному закону, в частности, в сфере децентрализации власти.