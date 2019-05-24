Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Зеленскому очертили "красные линии"
Зеленскому очертили "красные линии"
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
ГлавнаяПолитика

Левочкин: Фирташ относится к президенту Зеленскому с симпатией, как и все мы

"Мы ждем, чтобы он выполнил то, что обещает".

Левочкин: Фирташ относится к президенту Зеленскому с симпатией, как и все мы
Сергей Левочкин
Фото: www.segodnya.ua

Бизнесмен Дмитрий Фирташ с симпатией относится к новому президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом рассказал "Радио Свобода" народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин.

"Он (Фирташ, -ред.) с симпатией, бесспорно, относится к новому президенту. Как и все мы. Мы ждем перемен, мы ждем, чтобы он выполнил то, что обещает. И это будет классное президентство", - сказал Левочкин, отвечая на вопрос, что думает его соратник Фирташ по поводу нового главы государства.

На вопрос, когда он сам встречался с Зеленским, Левочкин ответил, что "это частная информация".

"Это частная информация. Потому что он тогда не был главой государства. После избрания президентом я с ним еще не встречался", - добавил он.

Свои отношения с Зеленским Левочкин охарактеризовал как "нормальные, рабочие".

Напомним, Левочкин возглавлял администрацию президента Виктора Януковича во времена, когда одним из основных финансовых столпов режима называли Дмитрия Фиташа. Олигарх ранее был арестован в Австрии по запросу правоохранительных органов США. Позже он вышел под залог и сейчас в Вене ждет окончательное решение об экстрадиции в Америку.

Ранее "Схемы" рассказывали о полетах Левочкина частным самолетом, которым пользуется  Фирташ, в Тель-Авив, где в то время праздновал свой день рождения олигарх Игорь Коломойский, которого считают покровителем Зеленского.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также