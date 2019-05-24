Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Зеленскому очертили "красные линии"
Зеленскому очертили "красные линии"
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
ГлавнаяПолитика

БПП переименовался в "Европейскую солидарность"

Большой съезд обновленной партии состоится 31 мая.

БПП переименовался в "Европейскую солидарность"
Фото: Макс Требухов

Партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" решил сменить название на "Европейская солидарность".

Это название было предложено днем 24 мая на форуме "Солідарна справа громад" политологом Сергеем Тараном. "Предлагаю, чтобы новая партия называлась «Европейская солидарность»", - сказал Таран во время выступления об идеологии партии.

Об этом названии говорили и другие спикеры форума.

Позже в этот же день состоялся закрытый съезд БПП, на котором это название было официально принято.

"Партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" меняет название - такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума ОО "Солідарна справа громад", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование - партия "Европейская Солидарность", - сообщила пресс-служба партии.

Фото: solydarnist.org

Фото: solydarnist.org

Большой съезд "Европейской солидарности" состоится 31 мая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также