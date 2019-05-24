БПП переименовался в "Европейскую солидарность"

Партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" решил сменить название на "Европейская солидарность".

Это название было предложено днем 24 мая на форуме "Солідарна справа громад" политологом Сергеем Тараном. "Предлагаю, чтобы новая партия называлась «Европейская солидарность»", - сказал Таран во время выступления об идеологии партии.

Об этом названии говорили и другие спикеры форума.

Позже в этот же день состоялся закрытый съезд БПП, на котором это название было официально принято.

"Партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" меняет название - такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума ОО "Солідарна справа громад", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование - партия "Европейская Солидарность", - сообщила пресс-служба партии.

Фото: solydarnist.org

Фото: solydarnist.org

Большой съезд "Европейской солидарности" состоится 31 мая.