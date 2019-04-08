В президентской кампании на Мадагаскаре участвовала большая группа российских политтехнологов, сообщается в фильме "Би-би-си" "Русская игра с Мадагаскарскими выборами".

Как минимум шесть кандидатов участвовали в избирательной кампании на деньги России. Причем среди тех, кого поддерживала Россия, мог быть и избранный глава государства, утверждает "Би-би-си".

Операция россиян на Мадагаскаре началась в марте 2018 года и продолжалась почти год. Они приехали в страну как туристы или наблюдатели на выборах, сотрудничали с высокопоставленными людьми. Прямо о работе с россиянами сообщили двое кандидатов в президенты: пастор Мэйлхол и бывший премьер-министр страны Жан-Омер Беризики.

Фото: Би-би-си

Два бывших кандидата в президенты Мадагаскара рассказали "Би-би-си", что получали деньги от "туристов" из России. Транши по несколько тысяч евро могли передаваться наличными, взамен с кандидатами заключали контракт. Ближе к дню голосования - 7 ноября 2018 года - они должны были поддержать ту креатуру россиян, которая будет иметь наибольшие шансы на прохождение во второй тур. Собеседники "Би-би-си" рассказали, что россияне заключили подобные сделки по меньшей мере с шестью кандидатами из 36.

Россияне ставили на разных кандидатов, одним из самых необычных был основатель Церкви Апокалипсиса пастор Андре Кристиан Мэйлхол - харизматик, собирающий стадионы. Он рассказал о встречах с тремя россиянами - пиарщиком Романом Поздняковым, бывшим функционером финансовой пирамиды "МММ" Андреем Крамаром и переводчиком Владимиром Боярышевым. Последний в прошлом участвовал в торговле алмазами.

По словам кандидата, россияне внесли за него избирательный залог в 12 тысяч евро, оплатили агитационные ролики на телевидении и передали лично ему 5 тысяч евро наличными.

Пастор Мэйлхол отметил, что не знал, кто конкретно с ним работал и кого они представляли. Всего, по его словам, россияне поддерживали восемь-девять кандидатов. В организации Transparency International также говорят, что финансирование из-за рубежа, источники которого неизвестны, получили восемь-девять кандидатов.

Бывший премьер-министр Мадагаскара Жан-Омер Беризики рассказал, что россияне обещали ему два миллиона долларов, но он получил лишь небольшую сумму. В его предвыборном штабе говорят, что с кандидатом сотрудничал политтехнолог Максим Шугалей. Он якобы обещал техническую поддержку и давал указания, что нужно делать, пытаясь контролировать выборы.

Андрей Крамар, Роман Поздняков и Владимир Боярышев покинули Мадагаскар после того, как в Антананариву прошла несогласованная акция, направленная против Франции. Некоторые демонстранты утверждают, что им заплатили за участие в мероприятии. Когда акция закончилась, полиция задержала троих россиян и запретила им въезд в страну, поскольку они работали, имея только туристические визы.

Авторы фильма "Би-би-си" утверждают, что россияне поддерживали нескольких кандидатов, но, когда появился явный фаворит, стали помогать именно ему. Это Андри Радзуэлина, который возглавлял Мадагаскар в 2009-2014 годах. И бывшему премьер-министру Беризики, и пастору Мэйлхолу предлагали поддержать его кандидатуру на выборах. Мэйлхол говорит, что отказался это сделать, после чего россияне перестали с ним сотрудничать.

Андри Радзуэлина не считает себя кандидатом России. "Я не являюсь кандидатом какой-то страны, я кандидат от всего народа Мадагаскара", - сказал он "Би-би-си" в ходе предвыборной кампании. Он не стал отвечать на вопрос, поддерживает ли его Россия. Как отмечают авторы фильма, нет никаких доказательств того, что Радзуэлина принимал деньги от россиян.

По информации авторов фильма, команду российских политтехнологов, работающих на избирательных кампаниях в разных странах Африки, финансирует российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Иностранное финансирование предвыборных кампаний не запрещено законами Мадагаскара. О мадагаскарских проектах политтехнологов, предположительно связанных с бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным, ранее сообщали российские издания.

"Проект" писал, что идею российской экспансии на острове мог одобрить лично Владимир Путин. По информации издания, в Петербурге был создан политтехнологический центр, который координирует всю работу структур, которые могут принадлежать Пригожину в Африке.

Представители Евгения Пригожина заявили "Би-би-си", что предприниматель "не имеет никакого отношения к проектам, которые могут реализовываться политтехнологами в Африке, или к самим политтехнологам".