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Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Ливии

Совбез требует от ЛНА остановить наступление на Триполи.

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Ливии
Фото: http://un.mfa.gov.ua

Россия заблокировала заявление Совета безопасности ООН с призывом ко всем вооруженным силам, выступающим на стороне Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара, остановить наступление на Триполи, сообщает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Москва настаивала на том, чтобы призыв прекратить боевые действия в официальном заявлении Совбеза был обращен ко всем вооруженным силам в Ливии, пояснил собеседник агентства. Однако соответствующее изменение формулировки заявления не было поддержано в Совбезе.

По итогам закрытого заседания в ночь на 6 апреля Совбез ООН выступил с заявлением для прессы, в котором требовал от ЛНА прекратить боевые действия, передает DW. После этого Великобритания предложила 15 странам - членам Совбеза ООН более формальный текст заявления, который отказалась поддержать Россия. Все заявления Совбеза ООН должны быть согласованы единогласно.

Россия является важным сторонником генерала Хафтара, так же как Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

В то же время немедленного прекращения наступления ЛНА на Триполи потребовал Вашингтон.

Несмотря на призывы миротворцев ООН прекратить насилие, в настоящий момент Ливия находится на грани гражданской войны. 4 апреля генерал Халифа Хафтар начал "Операцию Триполи" с целью захватить столицу страны. 7 апреля правительство Ливии начало контрнаступление под названием "Гнев вулкана".

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