Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві через негоду впав будівельний кран

Очевидці публікуються відео в соцмережах. 

У Києві через негоду впав будівельний кран
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

У Києві на вулиці Глибочицькій через негоду і сильний вітер склався і впав будівельний кран.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Про це повідомляють очевидці і публікують відео в Telegram.

Напередодні ДСНС попередила про погіршення погоди в кількох областях у найближчі години та вночі. Окреме попередження - для Києва та Київської області. Тут негода також вируватиме найближчими годинами та вночі: можливі грози, град і сильний вітер.

За попередньою інформацією, інцидент стався на території 28-поверхового житлового комплексу Mirax, будівництво якого наразі призупинено через фінансові проблеми забудовника Київміськбуд.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies