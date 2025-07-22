Обмеження незалежності НАБУ і САП може вплинути на євроінтеграцію України, - Кривонос

Обмеження незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може вплинути на євроінтеграцію України.
На цьому наголосив директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу у відповідь на запитання LB.ua після того, як Верховна Рада ухвалила правки до Кримінального процесуального кодексу, якими хочуть обмежити незалежність НАБУ і САП.
"Я наголошую, що посилення інституційної спроможності САП і НАБУ, яке включало в себе і посилення незалежності, надання незалежного прослуховування, і ще низку заходів, — це все частина плану вступу України до Європейського Союзу і надання, в тому числі, допомоги Європейського Союзу. Чи вплине це? На мою думку, може вплинути", - сказав Кривонос.
За його словами, "вчора G7, передбачаючи, що сьогодні такі речі будуть відбуватися, наголосили на тому, що вони дуже глибоко стурбовані і підтримують зусилля України в напрямку боротьби з корупцією. Але, бачите, цього, мабуть, — не мабуть, а точно — виявилося недостатньо".
"Будемо продовжувати комунікувати, доносити їм, що це є питання захисту фінансів, які виділяються на відновлення. Що є антикорупційна інфраструктура, яка може відстежувати, куди витрачаються, наприклад, американські кошти або європейські. І відстежувати це ефективно, і попереджати розкрадання цих коштів. Що це і питання створення фонду за так званою Мінеральною угодою, і питання майбутніх інвестицій. Хто цим усім буде займатися? Національне антикорупційне бюро і САП створювалися як органи, які мають відповідні компетенції, мають великий рівень співпраці з Федеральним бюро розслідувань, з NCA Великої Британії, з низкою правоохоронних органів по всьому світу, ефективно комунікують для відкриття транснаціональної корупції. І ми маємо перед цими органами відповідну репутацію. І ми ефективно справляємося з цією задачею. Чи вплине це? Вплине", - додав директор НАБУ.
Водночас, він висловив сподівання, що військова допомога нашим воїнам буде продовжуватися, "тому що це найголовніше. І я сподіваюся, що такі дії якраз на військову допомогу не вплинуть".
- Сьогодні Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП, – документ уже передали на підпис президенту. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "НАБУ і САП втрачають незалежність". LB.a отримав дані про поіменне голосування народних депутатів за фактичну передачу незалежних антикорупційних органів НАБУ і САП під контроль генерального прокурора. Ми опублікували список поіменно по фракціях.
- На ситуацію вже відреагували посли "Великої сімки": основні фінансові донори України мають "серйозні занепокоєння" і хочуть поговорити з керівництвом уряду. Висловилися також і в Єврокомісії - українській владі нагадали, що значна фінансова підтримка залежить від реформ.
- Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Верховної Ради за законопроєкт, що обмежує незалежність і назвала це "кроком назад".
- НАБУ і САП розслідують корупцію, зокрема - у вищих ешелонах влади. З останніх справ – розслідування щодо колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. За даними "Української правди", НАБУ і САП також "наблизилися" і до іншої людини з найближчого оточення президента Володимира Зеленського – бізнесмена з групи "Приват" і співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча (про підозру йому не повідомляли).