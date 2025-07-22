Обмеження незалежності НАБУ і САП може вплинути на євроінтеграцію України, - Кривонос

Обмеження незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може вплинути на євроінтеграцію України.

На цьому наголосив директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу у відповідь на запитання LB.ua після того, як Верховна Рада ухвалила правки до Кримінального процесуального кодексу, якими хочуть обмежити незалежність НАБУ і САП.

"Я наголошую, що посилення інституційної спроможності САП і НАБУ, яке включало в себе і посилення незалежності, надання незалежного прослуховування, і ще низку заходів, — це все частина плану вступу України до Європейського Союзу і надання, в тому числі, допомоги Європейського Союзу. Чи вплине це? На мою думку, може вплинути", - сказав Кривонос.

За його словами, "вчора G7, передбачаючи, що сьогодні такі речі будуть відбуватися, наголосили на тому, що вони дуже глибоко стурбовані і підтримують зусилля України в напрямку боротьби з корупцією. Але, бачите, цього, мабуть, — не мабуть, а точно — виявилося недостатньо".

"Будемо продовжувати комунікувати, доносити їм, що це є питання захисту фінансів, які виділяються на відновлення. Що є антикорупційна інфраструктура, яка може відстежувати, куди витрачаються, наприклад, американські кошти або європейські. І відстежувати це ефективно, і попереджати розкрадання цих коштів. Що це і питання створення фонду за так званою Мінеральною угодою, і питання майбутніх інвестицій. Хто цим усім буде займатися? Національне антикорупційне бюро і САП створювалися як органи, які мають відповідні компетенції, мають великий рівень співпраці з Федеральним бюро розслідувань, з NCA Великої Британії, з низкою правоохоронних органів по всьому світу, ефективно комунікують для відкриття транснаціональної корупції. І ми маємо перед цими органами відповідну репутацію. І ми ефективно справляємося з цією задачею. Чи вплине це? Вплине", - додав директор НАБУ.

Водночас, він висловив сподівання, що військова допомога нашим воїнам буде продовжуватися, "тому що це найголовніше. І я сподіваюся, що такі дії якраз на військову допомогу не вплинуть".