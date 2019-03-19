Столичный суд завтра разъяснит судебное решение адвокатам Януковича

Оболонский райсуд Киева завтра, 20 марта, рассмотрит заявления стороны защиты экс-президента Виктора Януковича относительно разъяснения судебного решения. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, пишет "РБК-Украина".

Заседание назначено на 9 часов утра. Заявления адвокатов рассмотрит коллегия судей, которая слушала дело о госизмене Януковича.

"Завтра будет рассмотрение заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора суда. Там несколько защитников Януковича подавали заявления, в том числе и адвокат Байдык. На 9 часов утра назначено заседание", - сообщила пресс-секретарь.

Адвокаты просят суд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на смягчающее наказание обстоятельство - совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации. Кроме этого, сторона защиты просит исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, защита Януковича подала несколько апелляций на приговор, по которому экс-президент осужден на 13 лет тюрьмы.