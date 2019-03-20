Конституционный Суд отказался оценивать закон о подчиненности религиозных общин

Представление было подано 47 депутатами во главе с Новинским и Долженковым.

Конституционный Суд отказался открывать конституционное производство по жалобе 47 народных депутатов во главе с Вадимом Новинским и Александром Долженковым на закон Украины о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации.

Об этом говорится на сайте КСУ.

19 марта Большая палата КС рассмотрела конституционное представление относительно закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций с статусом юридического лица" и приняла постановление об отказе в открытии конституционного производства.

В конституционном представлении депутаты ссылались на статью 35 Конституции Украины, гарантирующей свободу вероисповедания. Они считают, что закон содержит ряд положений, которые свидетельствуют о чрезмерном вмешательстве и зарегулированности деятельности религиозных организаций. В частности, депутаты указали на "сильно обременительную" новую процедуру регистрации/перерегистрации уставов религиозных общин.

Также депутаты видели в законе нарушение статьи 36 о свободе объединения граждан и статьи 37, которая исключает запрет деятельность объединений внесудебным способом.

Кроме того, в представлении утверждалось, что Верховная Рада нарушила регламент при принятии закона, в частности было неперсональное голосование.

Напомним, закон о подчиненности религиозных общин был принят 17 января 2018 года. Он предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третьими кворума.

Подробнее об этом законе читайте в статье "Из УПЦ в ПЦУ: парламент упростил механизм перехода религиозных общин".