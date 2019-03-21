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5 лет назад была подписана политическая часть СА с ЕС, - Яценюк

Политик гордиться достижениями его правительств.

5 лет назад была подписана политическая часть СА с ЕС, - Яценюк
Арсений Яценюк и Херман ван Ромпей при подписании СА с ЕС
Фото: nfront.org.ua

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк вспомнил, что пять лет назад в этот день была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. "Это был исторический результат борьбы нашего народа за свободу и европейское будущее", - написал он в своем Facebook.

"Это был перелом. Начало новой эпохи. Точка нового отсчета", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что гордится достижениями обоих правительств, которые он возглавлял: «Наши действия в сотрудничестве с обществом и национальными политиками принесли важные результаты".

К этим результатам, напомнил он, принадлежат действие зоны свободной торговли с Европейским Союзом, безвизовый режим, энергетическая независимость от России: "К этим достижениям принадлежат тысячи сложных решений, которые считал целесообразным принимать, чтобы наш выбор стал реальным".

"Да, нам сегодня трудно. Мы пережили и переживаем сложные испытания. Но мы достигнем великой цели. Мы станем членами ЕС и НАТО", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Верил в это пять лет назад. Верю в это сейчас. И дело не только в мечте. Наше членство в ЕС и НАТО - это единственный способ завершить войну и единственный путь к долгосрочному миру и безопасности на европейском континенте. И мы победим" , - написал Арсений Яценюк.

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