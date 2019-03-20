Фото: пресс-служба президента

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение турецкие беспилотные комплексы оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2. В среду, 20 марта, они были переданы в войска при участии президента Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Об этом говорится на сайтах главы государства и СНБО.

Беспилотник Bayraktar TB2 стартовал с военного аэродрома в Староконстантинове и выполнил боевое задание, точно уничтожив цели на Житомирском полигоне.

Фото: rnbo.gov.ua

Турцецкий БПЛА способен находиться в воздухе 24 часа с радиусом действия в 150 км. Он вооружен высокоточными ракетами для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

Партия вооружения, которую передали сегодня в войска, включала также истребитель МиГ-29МУ1, многоцелевые вертолеты Ми-8МТ, самолет Ан-26Ш, танки Т-64БВ, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1, бронетранспортеры БТР-3ДА, радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы "Оса", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", ремонтные мастерские для бронетехники.

В целом речь идет о 420 единиц вооружения.

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента