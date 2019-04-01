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При пожаре автобуса в столице Перу погибли не менее 20 человек

Пассажиры могли перевозить топливо с нелегальной заправки.

В столице Перу сгорел двухэтажный пассажирский автобус
Фото: Twitter/peru21noticias
В столице Перу сгорел двухэтажный пассажирский автобус

В столице Перу, Лиме, при пожаре в двухэтажном автобусе погибли по меньшей мере 20 человек, 8 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Свидетели происшествия сообщили, что пожар начался в моторном отсеке в задней части автобуса и быстро распространился внутрь. Инцидент произошел вблизи от нелегальной автозаправки - "автомагазина", запрещенного властями несколько недель назад.

Мэр Лимы Хорхе Муньос сообщил, что на втором этаже даблдэкера пассажиры могли перевозить топливо. Там же обнаружены большинство погибших.

Автобус при пожаре сгорел дотла.

Власти Лимы неоднократно терпели неудачу в борьбе с так называемой «неформальной» транспортной системой города - хаотичной перевозкой, которой пользуются миллионы людей. Пожарные обнаружили, что в автобусе не было огнетушителей и средств безопасности.

Напомним, накануне в Одессе полиция задержала мужчину, который сбил троих нацгвардейцев, скрылся с места ДТП, однако перед побегом еще и избил раненных военных.

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