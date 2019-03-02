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Зеленский будет троллить других кандидатов с билбордов

Штаб Зеленского заказал билборды с текстом "И это я".

Зеленский будет троллить других кандидатов с билбордов
Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского заказал билборды с текстом "И это я". Их планируют устанавливать рядом с бордами конкурентов таким образом, чтобы они дополняли слоганы других кандидатов. Например, слоган Петра Порошенко "Кандидат много - президент один" будет сопровождаться фразой "И это я" и фотографией Зеленского. 

Об этом LB.ua рассказали в избирательном штабе Зеленского.

“Хороший троллинг”, - прокомментировал сотрудник штаба Юрий Костюк.

Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на источники написало, что штаб Зеленского заказал 2000 рекламных щитов, которые планируют разместить по всей стране.

Фото: strana.ua

Напомним, что эта идея далеко не нова. Раньше подобные рекламные войны раньше неоднократно использовали многие бренды. Например, в 2014 году Платинум банк возле бордов Альфа-Банка "Хто, если не мы! Депозит 23%" размещал собственную рекламу "Тю... Мы! Депозит 25%". В 2017 году Платинум банк обанкротился.

Фото: rau.ua

В 2013 один из киевских автодилеров запустил рекламную кампанию "#левыйберегкруче". Один из его конкурентов ответил бордами #правыйберегкруче, а второй - рекламой #девочкинессорьтесь.

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