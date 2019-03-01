​Порошенко: если факты расследования по "Укроборонпрому" подтвердятся, фамилии и должности никого не спасут
​Порошенко: если факты расследования по "Укроборонпрому" подтвердятся, фамилии и должности никого не спасут
Глава КСУ обеспокоен негативной реакцией на отмену статьи о незаконном обогащении
Глава КСУ обеспокоен негативной реакцией на отмену статьи о незаконном обогащении
Неуд по всем пунктам
Неуд по всем пунктам
БПП возмутился недопуском Артура Герасимова в ефир телеканала "1+1"
БПП возмутился недопуском Артура Герасимова в ефир телеканала "1+1"
"Наши гроші" обвинили "Батькивщину" в использовании подставных доноров
"Наши гроші" обвинили "Батькивщину" в использовании подставных доноров
Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем, - МИД
Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем, - МИД
Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
Исход оптимистов
Исход оптимистов
Габсбургский счёт
Габсбургский счёт
ГлавнаяПолитика

В СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды во главе с депутатом Верховной Рады

"Установили 49 организаторов этой деятельности".

В СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды во главе с депутатом Верховной Рады
Виктор Кононенко
Фото: стоп-кадр видео

Выявленное Службой безопасности Украины финансирование так называемой избирательной пирамиды составляет почти $82 млн.

Об этом заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил в эфире телеканала "Интер", передает Интерфакс-Украина.

"Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими лицами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тыс. граждан Украины к этой деятельности. Каждый из них должен был привести на избирательный участок по 10 человек, которые должны были проголосовать за конкретного кандидата в президенты... Стоимость этого проекта составляет более 2,22 млрд грн или около $82 млн", - сказал Виктор Кононенко.

По его словам, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение. "В нашем случае это "грязные наличные" легализированные незаконным путем", - пояснил он.

Замглавы СБУ рассказал, что следственные действия продолжаются.

"Мы только на этой неделе выписали 5 тыс. повесток для свидетелей. Их будет намного больше. Когда будут закончены следственные, действия будет и результат", - пояснил он.

Как сообщалось, 21 февраля Виктор Кононенко сообщил, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" по подкупу избирателей, которая действовала в разных регионах Украины. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также