ГПУ сообщила о подозрении бывшему руководителю "Укрспецэкспорта" Саламатину

В 2010-2012 годах они присвоили и растратили более 23 млн долларов.

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшим руководителям ГК «Укрспецэкспорт» по делу о присвоении и растрате имущества. Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

Речь идет о 2010-2012 годах, когда подозреваемые заключили соглашение о сотрудничестве с иностранной компанией в ОАЭ для документального оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и услуг ГК «Укрспецэкспорт» по внешнеэкономическим контрактам. По этим контратам подозреваемые завладели денежными средствами на сумму 23,870 млн долларов США (190 млн гривен на момент совершения преступления).

Подозреваемые скрываются от правоохранителей, они объявлены в розыск.

"В период реализации преступного плана по завладению указанными денежными средствами, один из подозреваемых бывший руководитель ГК «Укрспецэкспорт» был назначен на должность руководителя ГК «Укроборонпром», а в дальнейшем Министром обороны Украины", - написала Сарган.

Речь идет о бывшем чиновнике Дмитрии Саламатине.

Досудебное расследование ведется по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Напомним, по версии Генпрокуратуры, умышленные действия Саламатина по срыву контракта между Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова, госпредприятием "Антонов", СЗТФ "Прогресс" и Министерством обороны Республики Ирак на поставку, ремонт и обслуживание военной техники принесли убытки в 560 млн долларов.