Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта
Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу (обновлено)
Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу (обновлено)
Оружие, наркотики, около $10 млн наличными, - Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции
Оружие, наркотики, около $10 млн наличными, - Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции
Шведская школа: все свободны
Шведская школа: все свободны
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
От взрыва в киевской квартире погиб подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова (обновлено)
От взрыва в киевской квартире погиб подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова (обновлено)
ГлавнаяПолитика

ГПУ сообщила о подозрении бывшему руководителю "Укрспецэкспорта" Саламатину

В 2010-2012 годах они присвоили и растратили более 23 млн долларов.

ГПУ сообщила о подозрении бывшему руководителю "Укрспецэкспорта" Саламатину
Дмитрий Саламатин
Фото: panoptikon.org

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшим руководителям ГК «Укрспецэкспорт» по делу о присвоении и растрате имущества. Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

Речь идет о 2010-2012 годах, когда подозреваемые заключили соглашение о сотрудничестве с иностранной компанией в ОАЭ для документального оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и услуг ГК «Укрспецэкспорт» по внешнеэкономическим контрактам. По этим контратам подозреваемые завладели денежными средствами на сумму 23,870 млн долларов США (190 млн гривен на момент совершения преступления).

Подозреваемые скрываются от правоохранителей, они объявлены в розыск.

"В период реализации преступного плана по завладению указанными денежными средствами, один из подозреваемых бывший руководитель ГК «Укрспецэкспорт» был назначен на должность руководителя ГК «Укроборонпром», а в дальнейшем Министром обороны Украины", - написала Сарган.

Речь идет о бывшем чиновнике Дмитрии Саламатине.

Досудебное расследование ведется по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Напомним, по версии Генпрокуратуры, умышленные действия Саламатина по срыву контракта между Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова, госпредприятием "Антонов", СЗТФ "Прогресс" и Министерством обороны Республики Ирак на поставку, ремонт и обслуживание военной техники принесли убытки в 560 млн долларов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также