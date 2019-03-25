Тимошенко: "Президентские выборы - это не выборы, это быть или не быть Украине"

"Люди потеряли веру в то, что в стране что-то изменится к лучшему".

Президентские выборы - это возможность остановить унижение Украины и дать ей шанс на становление. Об этом во время многолюдного митинга в Лубнах на Полтавщине заявила Юлия Тимошенко.

По ее словам, после Революции Достоинства люди потеряли веру в то, что в стране что-то изменится к лучшему, ведь 144 реформы власти не привели к улучшению жизни людей. К тому же, так и не было совершено ни одного преобразования, которое бы соответствовало европейским стандартам, отметила лидер «Батькивщины».

Сейчас из страны едут креативный класс и профессионалы. «Или мы делаем Украину конкурентом в мире в борьбе за свой народ, или через 5 лет у нас будут независимость, гимн, флаг, но некому страну поднимать. Мы пришли к той черте, когда президентские выборы - это не выборы, это быть или не быть Украине», - отметила председатель партии. Она добавила, что решить эту проблему направлен Новый курс, который является четкой стратегией, которая нужна для возрождения и становления страны.

В документе прописано, говорит Тимошенко, как провести инвентаризацию и правильно распоряжаться нашими богатствами, восстановить промышленность, как создать 2,5 млн фермерских хозяйств в Украине и как продавать не сырье, а готовую продукцию.

Кроме того, Новый курс предусматривает введение медицинского страхования.

«Работодатели за счет снижения налогового давления будут платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку будет платить государство. На здравоохранение у нас будет гораздо больше денег, чем сегодня. И за полгода мы будем иметь нормальную работают страховую медицину», - сказала лидер «Батькивщины».

Также новая власть создаст персонифицированную пенсионную систему. Так, сообщила Юлия Тимошенко, взносы за человека будут перечисляться на ее частный пенсионный счет в государственном банке, где всю жизнь будут накапливаться деньги и банк платить проценты по депозитам. Пенсии для тех, кто имеет минимальный стаж, будут не ниже, чем прожиточный минимум - 4425 грн, добавила кандидат в президенты.

«В Украине существует закон и Конституция, которые предусматривают, что нельзя людям платить меньше минимального прожиточного уровня (сегодня бюджетом закреплено 4425 грн). Поэтому одном пенсионеру нельзя платить меньше 4425 грн », - возмутилась она.

Юлия Тимошенко в очередной раз подчеркнула, что крайне важно на этих выборах не дать ни одного голоса этой власти, «потому что это перечеркнет будущее Украины».

«Мы вместе с демократическими кандидатами не дадим сфальсифицировать результаты выборов. Я хочу, чтобы все верили: наше будущее - в наших руках. Мы знаем, как поднимать страну и мы ее поднимем!», - заявила лидер «Батькивщины».