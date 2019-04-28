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Киевская полиция получила сообщение о взрывчатке во всех церквях и синагогах

Информация не подтвердилась, лжеминера задержали у таксофона.

Киевская полиция получила сообщение о взрывчатке во всех церквях и синагогах
Фото: EPA/UPG

В полицию Киева в субботу, 27 апреля, позвонил неизвестный и сообщил, что Владимирский Кафедральный Собор заминирован, и что на Пасху все церкви и синагоги в Киеве будут подорваны. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Через час полицейским удалось задержать "лжеминера" неподалеку таксофона, с которого был совершен звонок. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно совершал аналогичные сообщения", - рассказали в полиции.

Правонарушителя задержалит в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Харькове "минировали" станцию метро и аэропорт. В полиции города сообщили, что за последние несколько дней к ним поступает от 7 до 14 сообщений о минировании разных объектов, ни одно из сообщений не подтвердилось.

Всего в Украине за последнюю неделю правоохранители зафиксировали около 100 сообщений о заминировании. 

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