Боевики 13 раз обстреляли украинских военных на Донбассе в субботу, есть раненый

На Пасху обстрелы не прекратились.

За прошедшие сутки, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Как сообщили в штабе ООС, враг также обстреливал наших защитников из зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил у населенных пунктов Павлополь, Чермалык, Новоселовка Вторая, Пищевик, Красногоровка, Лебединское, Пески, Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял позиции украинских защитников у населенных пунктов Луганское, Пивденное и Новоалександровка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Отмечается, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 27 апреля трех оккупантов было уничтожено, шесть - ранены.

С начала пасхального воскресенья враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, Россия отказалась объявить "пасхальное перемирие" на Донбассе. Перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в полдень.