​Боевики трижды за сутки открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

Боевики российских вооруженных формирований на Донбассе трижды за сутки открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь нет.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции объединенных сил.

"28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили военные.

Обстрелы с применением минометов калибра 82 мм велись возле Широкино и Песков. Также боевики стреляли у Крымского.

С начала текущих суток боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Широкино.

Напомним, что 27 апреля боевики 13 раз обстреляли украинских военных на Донбассе, был ранен один боец.

26 апреля количество обстрелов превысило два десятка. Были ранены житель Чермалыка и двое украинских военных.