Кабмин внес СНБО список персональных санкций за содействие выборам президента России в Крыму

Правительство внесло на рассмотрение СНБО предложения о персональных экономических и других санкциях в отношении иностранных граждан, которые в качестве "международных наблюдателей" в марте 2018 года приняли участие в "выборах президента РФ" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Распоряжение было принято на заседании Кабмина на прошлой неделе и опубликовано сегодня.

Украина считает проведение Российской Федерацией выборов на территории оккупированного ею Крыма незаконным, а введение санкций будет способствовать защите нарушенных интересов Украины. Кроме того, по мнению министров, это создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности попавших в санкционный список лиц и организаций, которые они представляют.

Санкции предлагается ввести сроком на три года. Сам список лиц, против которых предлагается применить санкции, засекречен, он прилагается к распоряжению Кабмина с пометкой "для служебного пользования".

Правительство также в случае утверждения санкций на заседании СНБО предложило МИДу обратиться к США и ЕС с призывом введения аналогичных мер.

Напомним, в 2018 году в санкционный список ЕС попали так называемые заместитель председателя избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь комиссии Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь комиссии Анастасия Капранова. Им запрещен въезд в страны ЕС, а их активы в европейских странах заморожены.