"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
ГлавнаяПолитика

Родственники военнопленных украинских моряков выступят сегодня в штаб-квартире ООН

Наталья Мокряк и Ольга Опрыско дадут пресс-конференцию.

Родственники военнопленных украинских моряков выступят сегодня в штаб-квартире ООН
Военнопленный моряк Роман Мокряк
Фото: facebook/kristina.berdinskikh

В понедельник, 11 марта, в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке пригласили родственников пленных украинских моряков - Наталью Мокряк и Ольгу Опрыско. Они расскажут о российской агрессии в Украине и о судьбе своих близких. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН.

Наталья Мокряк - мать Романа Мокряка, лейтенанта Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, командира малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск».

Ольга Опрыско - дочь Андрея Опрыско, старшего матроса ВМС ВС Украины.

Днем 11 апреля в штаб-квартире ООН также запланирована пресс-конференция с их участием, мероприятие приурочено к 63-й сессии Комитета ООН по статусу женщин, которая продолжается на этой неделе в ООН.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинских моряка, их вывезли в Москву. Россия не признает моряков военнопленными и намерена судить их за "незаконное пересечение границы РФ".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также