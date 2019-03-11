Родственники военнопленных украинских моряков выступят сегодня в штаб-квартире ООН

В понедельник, 11 марта, в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке пригласили родственников пленных украинских моряков - Наталью Мокряк и Ольгу Опрыско. Они расскажут о российской агрессии в Украине и о судьбе своих близких. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН.

У Нью-Йорку розпочинається тиждень роботи Комітету ООН зі статусу жінок



Родичі захоплених Росією 25 листопада 2018 р. українських моряків Наталія Мокряк і Ольга Оприско поділяться своїми історіями про те, як російська збройна агресія впливає на жінок в Україні #AzovSailorsWomen pic.twitter.com/ItKkrVhoHn — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 11 березня 2019 р.

Наталья Мокряк - мать Романа Мокряка, лейтенанта Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, командира малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск».

Ольга Опрыско - дочь Андрея Опрыско, старшего матроса ВМС ВС Украины.

Днем 11 апреля в штаб-квартире ООН также запланирована пресс-конференция с их участием, мероприятие приурочено к 63-й сессии Комитета ООН по статусу женщин, которая продолжается на этой неделе в ООН.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинских моряка, их вывезли в Москву. Россия не признает моряков военнопленными и намерена судить их за "незаконное пересечение границы РФ".