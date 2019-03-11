Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону (обновлено)
Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону (обновлено)
Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и находится в коме
В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и находится в коме
ГлавнаяПолитика

С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт

Адвокаты готовят апелляцию на его отстранение от должности.

С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт
С Мангера сняли электронный браслет
Фото: LB.ua

Правоохранители сняли электронный браслет с председателя Херсонского областного совета Владислав Мангера, подозреваемого в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, и вернули ему паспорт для выезда за границу.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

"Браслет сняли, паспорта вернули", - сказал он.

Адвокат не уточнил, в какой день прошли соответствующие мероприятия.

Он сообщил, что пока защита не подала апелляционную жалобу на отстранение Мангера от должности председателя облсовета, но собирается обратиться в суд апелляционной инстанции.

Напомним, ранеее суд отказался продлить меру пресечения Мангеру. 6 марта суд отстранил его должности председателя Херсонского облсовета до 7 апреля.

11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля Мангер вышел под залог в размере 2,5 млн гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также