Президент Петр Порошенко хочет поручить аудит "Укроборонпрома" компании из "большой четверки" - Deloitte, PwC, EY или KPMG.

"Аудит для того, чтобы доверяли и международные партнеры, желательно, чтобы сделала одна из четырех всемирно известных аудиторских компаний, другие – меньше уровень доверия", - сказал он в интервью ICTV.

Порошенко также отметил, что к ревизии работы "Укроборонпрома" будут привлечены также украинская правительственная аудиторская служба, Счетная палата "и любые другие органы, которые имеют право на проверку, будут привлечены для ревизии каждого контракта".

Напомним, что в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" вспыхнул скандал в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский был уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.