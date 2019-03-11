Холодильник з м'ясом та безкоштовний хліб: обіцянки кандидатів у президенти

Кандидати та кандидатки у президенти у передвиборчих програмах змагаються у красномовстві та щедрості: хто більше заплатить батькам за народження дитини, суттєвіше підвищить пенсії чи радикальніше зменшить ціни на газ. Дехто так захоплюється, що забуває про конституційні обов'язки президента, у котрі аж ніяк не входить ані вартість житлово-комунальних послуг, ані облаштування футбольних майданчиків.

Золота чи велика?

Програма бізнесмена та лідера політичної партії «5.10» Геннадія Балашова має назву «Золота Україна».

«Золота Україна «5.10» – це Велика антибюрократична революція! – запевняє кандидат та обіцяє зробити громадян України найзаможнішими в світі. – Свята мета – зробити українців багатими, а Україну Золотою».

Фото: facebook/Геннадий Балашов Геннадий Балашов

Балашов пропонує скасувати більшість податків, залишивши лише два: 5% з продажу і 10% від доходу. Це, на думку кандидата, зробить українців не лише заможними, а й мудрими: «Якщо ми зробимо територію України Податковим раєм для Людства, Америка і Європа будуть аплодувати нам стоячи як наймудрішому і успішному народу в світі».

Роман Безсмертний пропонує виборцеві вже не золоту, а велику Україну. Заходить здалеку та по-філософськи: «Причиною проблем, які переживає Україна, є відсутність Людини, її очікувань та прагнень у ціннісних орієнтирах держави».

Програма Безсмертного радше нагадує студентський конспект з філософії. Політик не приховує свого невдоволення епохою постмодернізму, яка, на його думку, принесла системну світоглядну кризу, та позиціонує себе як неоконсерватор.

Кандидат вирішує не концентруватися на якихось там побутових дрібницях. Разом з тим він пропонує, щоб «кожна дитина, закінчуючи школу, має опанувати робітничу професію».

Фото: Александр Рудоманов

З програми народного депутата, голови партії «Відродження» Віктора Бондара можна якраз дізнатися про його бачення роботи атомних електростанцій і виробництва літаків. Ще, наприклад, кандидат обіцяє у кожному обласному центрі побудувати щонайменше один льодовий Палацу спорту, а в кожному районному центрі – футбольне поле. Цікаво, чи робитиме це власним коштом, якщо обов'язками президента це не передбачено.

Політична кастрація

Більш скромні цілі в Ольги Богомолець – вона хоче зробити Україну лишень найкращою країною Європи. Народна депутатка та лікарка Ольга Богомолець у першому ж реченні ставить діагноз країні: «Наша країна хвора. Симптомів багато – корупція, брехня, популізм, невігластво». Продовжуючи медичні алюзії, Богомолець пропонує олігархам зробити «політичну кастрацію».

Фото: Информатор Кривой Рог

Серед кандидатів є не лише лікарі, а й любителі народної медицини. Голова громадської організації «Влада народу» Олександр Ващенко вважає, що «треба зцілити саму систему влади». Ващенко планує провести «публічну інвентаризацію всіх видів ресурсів та власності в Україні». Ох, нескінченний же буде список.

Перейменувати Україну та боротися з порно

Лідер «Партії захисників Вітчизни» та самопроголошений гетьман Юрій Кармазін планує забезпечити «диктатуру Конституції України».

Серед важливих справ президента Кармазіна – змінити текст гімну, а саме слова: «Ще не вмерла України», та боротися з розповсюдженням порнографії.

Фото: facebook/Юрій Кармазін

Народний депутат Аркадій Корнацький пропонує змінити не лише гімн, а й Україну – перейменувати державу в Українську Народну Республіку.

Будівельники і садівники

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко хоче «наступити на п’яти лідерам Європи» та заборонити «банки-пилососи» (це ті, «власники яких розкрадають внески громадян»). Позиціонує себе Гриценко як президента-будівельника: «Розчистимо будівельний майданчик країни від корупції і хаосу, змонтуємо правильні будівельні блоки – держави і політики, економіки і освіти, науки і технологій, громадянського суспільства і середнього класу, безпеки і правосуддя».

Фото: Lb.ua

Інший кандидат – лідер руху «Спільна Справа» Олександр Данилюк – теж вдається до порівнянь з професією та «вимагає усвідомлення ролі уряду в якості «садівника», що суперечить як ідеям ультра-лібералів з їхнім «урядом як нічним сторожем», так і пост-совків з їхнім «урядом як денним грабіжником».

Скотар «Прогресу»

Юлія Литвиненко ще у грудні була журналісткою «Прямого каналу», а нині вже пише в офіційній біографії на сайті ЦВК, що тимчасово не працює. Але що ще дивніше – не вірить тому, що говорила в ефірі: «Я 20 років працюю з інформацією – і я не вірю жодній з них».

З програми екс-журналістки виборці дізнаються чи не більше про її дітей, ніж про плани на посаді: Моїй старшій доньці 13 років, вона - гуманітарій. Меншій – лише 6, та вона дуже любить математику, добре грає в шахи». І як це допоможе виборцеві обрати свого кандидата чи кандидатку?

Про особисте життя детально розповідає ще один кандидат – лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Ми дізнаємося з його програми про дитинство в інтернаті, про літні канікули, під час яких Ляшко випасав корів, про роботу на тракторі та перший запис у моїй трудовій – «скотар колгоспу «Прогрес».

Фото: Youtube

Олег Ляшко не лише свою партію, а навіть програму назвав на честь себе – план Ляшка. Народний депутат запевняє, що писав план власноруч зі слів фермера, шахтаря та виховательки. Ляшко зізнається, що «ходив босоніж по селу, щоб не втратити зв’язок з рідною землею» та «пропах фермою, щоб не забути смак справжнього молока та ще більше цінувати працю доярок». Та навіть більше – Ляшко бачив те, чого ще жодній людині на землі не вдавалося: «Побачив, як виглядає пекло, вкриваючись потом біля мартенівської печі».

«Як Еміратам Господь дав нафту, так Україні – землю», – пише Ляшко у своєму плані.

Ляшко обіцяє, що у кожного українця буде «повний холодильник, в якому м’ясо водиться щодня», а доярки й свинарки матимуть пенсію більшу, ніж у прокурорів.

Фото: Главком Володимир Петров

Їжа – важлива складова у програмі ще одного кандидата – політтехнолога Володимира Петрова, відомого своїм акціями з тролінгу політиків. Кандидат обіцяє «право на щоденний безоплатний хліб кожному громадянину України». Це вам не газ у чотири рази дешевше! Фігурант кримінального провадження Петров пропонує оголосити Україну православною державою та ініціювати зміни до Конституції України щодо об'єднання Церкви та Держави.

Президент під наглядом

Колишня регіоналка Інна Богословська обіцяє у разі обрання президентом жити в офіційній резиденції під публічним наглядом. Таке шоу має всі шанси побити рейтинги «Дом-2».

Народний депутат, лідер «Опозиційної платформи» Юрій Бойко пропонує повернути «громадянам вільний доступ до соціальних мереж і інформаційних ресурсів». Не зрозуміло, чи то Бойко не може зайти у Facebook, чи не вміє користуватися VPN, якщо вже так хоче постити у російських мережах.

Слуги народу

«Президент України має бути чесною, порядною людиною, патріотом України і слугою народу». Якщо ви подумали про програму Володимира Зеленського, то дарма. Слуга народу в тренді, такі обіцянки дає ще один кандидат Микола Габер, голова «Патріотичної партії», який запевняє, що зробить Україну країною №1, змусить державу «обрізати власні повноваження» та заборонить заборонене – зокрема експорт лісу-кругляка, на що і так накладено мораторій.

Фото: Макс Требухов

Більш відомий слуга народу, лідер президентської гонки Володимир Зеленський пропонує побудувати країну мрій, де «недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати»; «бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку», «де дороги є, а дурнів – немає».

Колективні і не тільки дурні

Колишній міністр екології та природних ресурсів України Ігор Шевченко вважає, що президент повинен бути високоморальним, не «шароварним» та готовим віддати життя заради країни. Високоморальність Ігоря Шевченка не завадила оголосити у соцмережах про публічний пошук дружини. Ще він обіцяє «вигнати дурнів з влади та збудувати дороги».

«Колективні дурні» у владі – це ті, хто своєю некомпетентністю та корумпованістю довели Україну до ризику втрати суверенності та цілісності», – йдеться у програмі Шевченка.

Чимало з них зареєструвалися кандидатами у президенти.