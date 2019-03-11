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Нардеп Дубиль дважды не пришел на допрос в Госбюро расследований

Депутата ждали для дачи свидетельских показаний.

Нардеп Дубиль дважды не пришел на допрос в Госбюро расследований
Фото: ba.org.ua

Нардеп Валерий Дубиль из "Батькивщины", которому грозит снятие неприкосновенности, дважды не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Дубиля вызывали для участия в допросе по уголовному производству по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса в качестве свидетеля.

Первый раз он не пришел 28 февраля, второй - сегодня, 11 марта.

Дубиль фигурирует в уголовном производстве СБУ о "пирамиде" кандидата в президенты Юлии Тимошенко, а также в деле о даче взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко.

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Источник: "Українські новини"
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