НАБУ открыло дело в отношении Богомолец, - СМИ

Проверяются ее декларации за 2015-2017 годы.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации кандидатом в президенты - депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольгой Богомолец.

Об этом сообщил источник в бюро.

Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса. Уголовное производство расследуется с 19 февраля.

Источник сообщил, что проверяются обстоятельства возможного сокрытия Богомолец имущества за 2015-2017 годы.

В 2017 году Богомолец задекларировала 4,2 млн гривен доходов и 430 тыс. долларов, 290 тыс. евро наличных.

Напомним, в январе Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Богомолец. Она баллотируется как самовыдвиженка.