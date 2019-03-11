Порошенко анонсировал создание ракет повышенного радиуса действия

Президент Петр Порошенко сообщил, что украинские конструкторские бюро намерены создать ракеты повышенного радиуса действия в связи с развалом советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом говорится на сайте главы государства.

Президент сказал, что Украина была связана некоторыми ограничениями ДРСМД, но теперь, когда Россия его развалила, необходимо делать выводы.

"США юридически вышли из этого договора. Сделали выводы и мы. Нашим конструкторским бюро, нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет. Значит, на повестке дня - вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу противника. Мы еще больше укрепим нашу армию, мы увеличим гарантию безопасности каждого украинца", - сказал Порошенко в понедельник на заседании Совета регионального развития Житомирской области.

Напомним, в Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.

Договор о РСМД Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в декабре 1987 года. Летом 1988 года договор вступил в силу. США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.