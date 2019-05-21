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ГПУ вызывает Портнова на допрос по делам Майдана, - Горбатюк

Экс-замглавы АП будет допрошен как свидетель.

ГПУ вызывает Портнова на допрос по делам Майдана, - Горбатюк
Андрей Портнов
Фото: politeka.net

Генеральная прокуратура вызывает на допрос Андрея Портнова, бывшего первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича.

Об этом "Українським Новинам" сообщил начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая", - сказал он.

По словам Горбатюка, Портнов будет допрошен как свидетель по делам Евромайдана.

Напомним, в 2014 году Портнов уехал из Украины. Пять лет он проживал в Москве (РФ), Вене (Австрия). Во время президентства Виктора Януковича Портнов был замглавы АП, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал правовые вопросы.

19 мая Портнов вернулся в Украину. 20 мая он заключил с полицией договор об охране.

В марте Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело по незаконному обогащению Портнова.

Ранее ГПУ отказалась выполнить решение суда о закрытии до 20 марта всех уголовных производств против Портнова. 20 февраля Печерский райсуд Киева установил для ГПУ срок один месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении экс-замглавы АП. В частности, речь идет о производствах, открытых по факту возможного незаконного обогащения, а  угроз в адрес экс-депутата Инны Богословской.

В марте прошлого года СБУ заявила, что начала производства против Портнова по статье "государственная измена".

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