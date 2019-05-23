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Суд Киева открыл производство по иску Януковича против его бывшего госадвоката

Экс президент требует лишить Ивана Ангелина права на ведение адвокатской деятельности.

Суд Киева открыл производство по иску Януковича против его бывшего госадвоката
Фото: ЕPA/UPG

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску экс-президента Украины Виктора Януковича против его бывшего госадвоката Ивана Ангелина.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

"Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо - Иван Ангелин. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления сторон", - говорится в сообщении.

Янукович в своем иске требует признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым отменяется решение о привлечении адвоката Ангелина к дисциплинарной ответственности и лишении его права на ведение адвокатской деятельности.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны). При этом, экс-президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

Защита экс-президента подала пять апелляций. В том числе, второй госадвокат Януковича Юрий Рябовол просил суд оправдать его клиента по всем статьям и отменить приговор. Платные адвокаты Януковича регулярно затягивали заседания и пытались сорвать дебаты.

6 мая Янукович обратился в Окружной админсуд Киева с жалобой на адвоката Ангелина. Иван Ангелин, адвокат Регионального центра предоставления бесплатной вторичной юридической помощи города Киева. Он был лишен права ведения адвокатской деятельности решением Квалификационной дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева. Его обвинили в том, что он вместо защиты клиента он содействовал скорейшему получению прокуратурой решения против него.

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