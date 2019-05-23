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Юристы высказали своё мнение об обещании Зеленского внедрить открытые списки

Заявление Зеленского было преждевременным.

Юристы высказали своё мнение об обещании Зеленского внедрить открытые списки
Фото: пресс-служба президента

Заявление Зеленского в инаугурационной речи о внедрении открытых списков было преждевременным. Тем более, что сразу после этого президент подал в Раду законопроект, который предусматривает закрытые списки. Об этом сегодня во время круглого стола в Институте Горшенина говорил Николай Сирый, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины.

"В таких важных выступлениях президента, как иннаугурационная речь, каждое слово должно иметь вес государственности. То есть если президент говорит о том, что он ближайшие свои шаги направит на то, чтобы внедрить систему с открытыми списками, то он должен понимать, о чём он говорит", - отметил Сирый.

По словам Сирого, внедрение системы открытых списков на парламентские выборы сложная и длительная процедура, и начинать её запуск нужно было ещё после предыдущих выборов.

"Меняется процедура голосования, надо провести обучение членов комиссий, создать региональные списки. Голосование по открытым спискам - это не только за партию, но и еще за кандидатов от партии. Условно, если от партии в области - 20 кандидатов, то в кабинке для голосования вы получите целый буклет или книжечку", - сказал юрист Михаил Лев.

"Когда команда Зеленского говорит, что мы за открытые списки, но президент вносит в Раду закон о закрытых списках, это хуже, чем та система, которая есть сейчас. Следовало вообще ничего не делать. Проводить выборы по существующей системе. Или не нужно было распускать Раду вообще, а надо было давить на них. В целом это плохой индикатор для команды Зеленского", - считает Михаил Лев.

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