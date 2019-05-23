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Первые указы президента вызывают много контраверсийных вопросов, - юрист Михаил Лев

Назначенный на должность главы Администрации президента Андрей Богдан подпадает под люстрацию.

Первые указы президента вызывают много контраверсийных вопросов, - юрист Михаил Лев
Михаил Лев
Фото: Макс Левин

Первые указы президента Владимира Зеленского вызывают много контраверсионных вопросов. Об этом во время круглого стола в Институте Горшенина заявил Михаил Лев, юрист, глава правления ОО «Центр политико-правовых исследований».

"Вчера был очень насыщенный указами президента день. Очень много контраверсионных вопросов возникает, когда их читаешь. Начиная от указа о назначении главой Администрации президента Андрея Богдана. Я не говорю о том, плохой он или хороший, но есть закон об очищении власти, и Богдан, который подпадает под люстрацию, согласно этому закону не может занимать должность главы АП. Если было критично важно назначить именно его, следовало бы или менять законодательство, или отменить люстрацию в отношении его. Ни первого, ни второго сделано не было", - сказал Лев.

Юрист напомнил, что именно соблюдение законов было одним из предвыборных обещаний Зеленского, как и конкурсы на ключевые должности и отсутствие кумовства в назначениях.

"Еще один тревожный и показательный знак: Зеленский во время инаугурации провозгласил внесение закона о снятии депутатской неприкосновенности и переход на открытые списки на выборах, отмену мажоритарки. А через несколько дней в Раду вносится закон, где черным по белому написано - изменить избирательную систему на систему с закрытыми списками. Кто не помнит - это система, которая действовала в 2007 году, когда в парламент попали охранники, массажисты, водители. Люди, которых избиратели не знали", - сказал эксперт.

По мнению юриста, это может свидетельствовать о том, что Зеленский не разобрался в различиях между избирательными системами, и рядом с ним нет профессиональных юристов, которые могли бы ему эти различия объяснить.

Напомним, ранее юрист Виктор Мусияка заявил, что у главы государства и его команды есть проблемы с пониманием конституционного права.

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