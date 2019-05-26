Яценюк посоветовал Зеленскому требовать немедленного созыва Совбеза ООН, реакции G7 и ЕС по освобождению моряков

«России наплевать на международное право. Она вспоминает о нем только в собственной интерпретации».

«Решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции. Надо сказать государствам-членам, если такие решения России не указ, то так же захватят ваших граждан, имущество и суда», - подчеркнул считает партии «Народный фронт» Арсений Яценюк. Об этом написал в фейсбуке.

«России наплевать на международное право. Она вспоминает о нем только в собственной интерпретации», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк обратился к президенту Зеленскому: "Требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи и ЕС».

«Требуйте, чтобы мир сказал свое слово. Потому голоса тех, кто хочет вернуть Россию в ПАСЕ, снять санкции или дружить с ней - это слово не друзей и не права. Это - отголосок краха мирового устройства», - подчеркнул лидер «Народного фронта».